Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 23:00

Брюссель. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Выездное заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов откроется в пятницу в словенской столице Любляне, объявила пресс-служба Североатлантического альянса.

Высшая военная инстанция НАТО будет совещаться с 13 по 15 сентября. Встречу организует глава генштаба Словении дивизионный генерал Аленка Эрменц.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, на этом совещании начальники генштабов стран НАТО проанализируют вопросы стратегического значения, обсудят операции, миссии, деятельность альянса в области сдерживания и обороны в евроатлантической зоне, концепцию боевых операций.

Конференция Военного комитета пройдет под руководством его председателя, главного маршала авиации Стюарта Пича, которому будут ассистировать верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс и верховный главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.

Каждый год Военный комитет НАТО на уровне начальников генштабов дважды заседает в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе и один раз в одном из государств-членов организации.

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