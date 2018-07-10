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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 9:28 10.07.2018 - 09:28

Стамбул. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Новым начальником генерального штаба вооруженных сил Турции назначен командующий сухопутными войсками страны Яшар Гюлер, сообщает во вторник Анатолийское агентство новостей.

Накануне его предшественник на посту главы турецкого генштаба Хулуси Акар был назначен министром национальной обороны страны.

Агентство отмечает, что во время попытки государственного переворота в июля 2016 года, мятежники удерживали его на авиабазе "Акынджи" близ Анкары.

В понедельник в Анкаре прошла церемония инаугурации президента Турции. По итогам выборов Турция перешла от парламентской формы правления к президентской. В результате упразднена должность премьер-министра, а президент назначает высокопоставленных чиновников, в частности министров.

1кю ар

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