Этот контент был опубликован 29 апреля 2019 г. 9:50

Вашингтон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Начальник американского центра задержаний Гуантанамо (Куба), контр-адмирал ВМС США Джон Ринг, освобожден от должности в связи с утратой доверия к его способности управлять учреждением, сообщает агентство Associated Press.

Глава Южного командования ВС США адмирал Крэйг Фаллер освободил от должности Дж.Ринга еще 27 апреля, однако американские СМИ сообщили об этом в ночь на понедельник. Эту должность теперь займет его заместитель, бригадный генерал Джон Хасси.

Дж.Ринг взял на себя обязанности управления тюрьмой в апреле 2018 года.

В настоящее время в тюрьме содержатся около 40 заключенных. В середине 2003 года их число составляло 700 человек. За время 17-летнего существования этого учреждения в нем сменилось 17 руководителей.

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