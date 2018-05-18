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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 9:30 18.05.2018 - 09:30

Лондон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Глава военной разведки Великобритании Филипп Осборн намерен в пятницу призвать премьер-министра страны Терезу Мэй подготовить план киберудара по России, сообщила в пятницу британская газета "Дейли экспресс".

Издание, в распоряжение которого попала возможная заготовка речи Ф.Осборна, отметило, что, по словам начальника спецслужб, "Т.Мэй должна быть готова нанести поражающий киберудар по России в случае, если напряжение между Востоком и Западом перерастет в третью мировую войну".

По информации газеты, выступая в Королевском Объединенном институте оборонных исследований в пятницу, Ф.Осборн также заявит, что Великобритания должна быть "гораздо более агрессивной и идти на риски", чтобы противостоять внешним угрозам.

Кроме того, издание отметило, что в своем выступлении начальник военной разведки затронет тему нападения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором Лондон обвинил власти РФ.

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