Этот контент был опубликован 30 марта 2019 г. 23:56

Париж. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Начальник генштаба Вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салах в субботу вновь выступил за начало процедуры отстранения от власти по состоянию здоровья президента страны Абдельазиза Бутефлики, сообщают французские СМИ.

В коммюнике, распространённом министерством обороны Алжира, генерал отметил, что его предложение - "единственный способ сохранить стабильность в политической жизни и защитить страну от нежелательных событий".

Военачальник подтвердил, что по-прежнему выступает за применение положения конституции, позволяющего объявить, что глава государства из-за проблем со здоровьем не способен выполнять свои функции.

Начальник Генштаба Алжира впервые выступил с этим предложением ранее на этой неделе. Его позиция считается принципиально важной, так как генерал до недавних пор считался одним из ближайших соратников А.Бутефлики.

Ранее 82-летний президент Алжира А.Бутефлика объявил о решении отказаться от планов выдвижения своей кандидатуры на пятый президентский срок. При этом он сообщил о решении перенести на более поздний срок проведение выборов, которые изначально были намечены на 18 апреля 2019 года.

Данное решение вызывало волну недовольства среди жителей Алжира, которые стали выходить на акции протеста против А.Бутефлики. Демонстранты, требующие его ухода от власти, считают подобные уступки недостаточными.

А.Бутефлика занимает пост главы государства с 1999 года, страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году он перенес инсульт.

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