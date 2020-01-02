Этот контент был опубликован 2 января 2020 г. 8:11

Пекин. 2 января. ИНТЕРФАКС - Начальник генштаба тайваньской армии Шэнь Имин погиб в результате вынужденной посадки вертолета, в котором он находился, в гористой местности недалеко от Тайбэя, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

По данным агентства, в результате аварийной посадки вертолета всего погибли восемь человек, пятеро выжили.

Ранее сообщалось, что всего на борту вертолета Black Hawk в момент инцидента находились 13 человек, 10 из них были обнаружены живыми. По данным СМИ, вертолет летел из Тайбэя в город Илан на мероприятие, связанное с Новым годом.

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