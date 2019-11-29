Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 16:10

Берлин. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Процесс заполнения природным газом построенного сухопутного отвода от "Северного потока 2" - EUGAL начинается в понедельник, 2 декабря, сообщает газотранспортная компания Gascade.

Сам морской газопровод "Северный потока 2" еще строится, однако ранее сообщалось, что ввод газопровода EUGAL позволит принять дополнительные объемы газа из существующей магистрали "Северный поток". Сейчас она работает не на максимуме своей производительности из-за наложенных судом ограничений на использование мощностей сухопутного отвода OPAL.

Газопровод EUGAL мощностью 48 млрд куб. м в год идет параллельно OPAL - от Грайфсвальда до границы с Чехией (точка Дойчнойдорф, Deutschneudorf). Участниками строительства являются газотранспортные операторы Fluxys, Gasunie, Ontras Gastransport GmbH и Gascade Gastransport GmbH (СП "Газпрома" (MOEX: GAZP) и BASF).

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