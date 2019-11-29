Берлин. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Процесс заполнения природным газом построенного сухопутного отвода от "Северного потока 2" - EUGAL начинается в понедельник, 2 декабря, сообщает газотранспортная компания Gascade.

Сам морской газопровод "Северный потока 2" еще строится, однако ранее сообщалось, что ввод газопровода EUGAL позволит принять дополнительные объемы газа из существующей магистрали "Северный поток". Сейчас она работает не на максимуме своей производительности из-за наложенных судом ограничений на использование мощностей сухопутного отвода OPAL.

Газопровод EUGAL мощностью 48 млрд куб. м в год идет параллельно OPAL - от Грайфсвальда до границы с Чехией (точка Дойчнойдорф, Deutschneudorf). Участниками строительства являются газотранспортные операторы Fluxys, Gasunie, Ontras Gastransport GmbH и Gascade Gastransport GmbH (СП "Газпрома" (MOEX: GAZP) и BASF).

ан мв де

MOEX$#&: GAZP

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта