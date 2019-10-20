Этот контент был опубликован 20 октября 2019 г. 23:00

Москва. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Официальное голосование по кандидатурам на пост гендиректора МАГАТЭ начнется в понедельник, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В избирательной кампании в МАГАТЭ начинается новая фаза. В понедельник Совет управляющих начнет тайное голосование. Первый тур - по всем трем кандидатам на пост генерального секретаря. Тот, кто наберет наименьшее число голосов, будет исключен из списка кандидатов. Голосование между оставшимися двумя кандидатами продолжится, пока один из них не наберет большинство в две трети (24 голоса)", - написал Ульянов в твиттере в минувшую пятницу.

По его словам, в случае, если победителя выявить не удастся, избирательная кампания начнется заново, "с нуля".

Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано, который возглавлял агентство с 2009 года, скончался в конце июля. Временно исполняющим обязанности гендиректора совет управляющих МАГАТЭ назначил бывшего постпреда Румынии Корнела Феруцэ, который также является одним из претендентов на должность руководителя организации.

Помимо Феруцэ, на должность претендуют постпред Аргентины в Вене Рафаэль Гросси и исполнительный секретарь подготовительной комиссии организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

Гендиректора МАГАТЭ уполномочен назначать совет управляющих организации. Затем он утверждается Генеральной конференцией, на которой представлены все государства - члены организации.

Перед началом тайного голосования были проведены два неофициальных голосования, в их ходе ни один из кандидатов не набирал 2/3 голосов.

ав

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