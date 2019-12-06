Вашингтон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Стрельба произошла в пятницу на авиабазе ВМС США во Флориде, сообщает телеканал NBC News.

По их данным, на базе в округе Эскамбиа служат более 16 тыс. военных.

На место происшествия прибыли стражи порядка. Другие подробности пока не сообщаются.

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