Вашингтон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Стрельба произошла в пятницу на авиабазе ВМС США во Флориде, сообщает телеканал NBC News.
По их данным, на базе в округе Эскамбиа служат более 16 тыс. военных.
На место происшествия прибыли стражи порядка. Другие подробности пока не сообщаются.
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