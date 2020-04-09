Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 17:39

Токио. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 15 членов команды американского атомного авианосца "Рональд Рейган" заболели коронавирусом COVID-19, сообщает в четверг телеканал CNN.

"Это не большая вспышка. На этом корабле есть физическое разделение моряков", - заявил на брифинге в Пентагоне заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен.

В настоящее время этот авианосец стоит у берегов Японии в Йокосуке.

Ранее на другом атомном авианосце ВМС США - "Теодор Рузвельт" - выявили более 400 случаев заражения COVID-19.

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