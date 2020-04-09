Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 17:04

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 416 моряков команды американского атомного авианосца "Теодор Рузвельт" заболели коронавирусом, сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на источник в ВМС США.

Ранее сообщалось о 230 инфицированных.

По данным источника CNN, к настоящему моменту тесты на коронавирус прошли 97% членов экипажа.

После экстренного захода авианосца на базу на острове Гуам в Тихом океане на берег для карантина сошла почти половина из его команды численностью 4,8 тыс. человек.

По данным американского командования, около тысячи человек должны оставаться на корабле для обслуживания его ядерной энергетической установки, охраны оружия и поддержания корабль в готовности к выходу в море.

Накануне министр обороны США Марк Эспер принял отставку исполняющего обязанности министра Военно-морских сил Томаса Модли вслед за его грубыми высказываниями в адрес капитана атомного авианосца "Теодор Рузвельт", который сообщил о вспышке COVID-19 на борту корабля. Модли не понравилось то, что сообщения об этом сначала просочились в СМИ, а уже затем - о проблеме узнало военное командование.

В понедельник Модли назвал капитана авианосца Бретта Крозье, снятого после сообщений о вспышке коронавируса на борту, "либо слишком наивным, либо слишком глупым".

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