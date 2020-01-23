Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 7:24

Новосибирск. 23 января. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Подземный толчок магнитудой 5,9 зарегистрирован в акватории Берингова моря в районе Алеутских островов (Аляска, США), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 08:53 мск в четверг землетрясения имел координаты 51.83 градуса северной широты и -177.54 градуса западной долготы. Эпицентр находился примерно в 5 км от восточной оконечности острова Танага.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмическое событие оценивается как "разрушительное".

По оценке Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 6,2.

***/ Еж мф

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