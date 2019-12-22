Этот контент был опубликован 22 декабря 2019 г. 13:56

Вашингтон. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - На новейшем американском космическом корабле Starliner компании Boeing, который в воскресенье спускается на Землю после неудавшейся стыковки с Международной космической станцией (МКС), за четыре минуты до посадки успешно раскрылись парашюты, сообщило NASA.

Ожидается, что в 15:57 мск спускаемая капсула корабля совершит мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

Как сообщалось, ранее после включения двигателей на торможение и начала схождения корабля с орбиты и от него отделился агрегатный модуль.

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