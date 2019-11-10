Этот контент был опубликован 10 ноября 2019 г. 12:25

Дубай. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Закладка фундамента второго энергоблока на АЭС "Бушер" начата в воскресенье в присутствии главы Организации атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи и президента группы компаний Атомстройэкспорт Александра Локшина, сообщает иранское агентство Мехр.

Ввод второго блока АЭС "Бушер" в строй запланирован через шесть лет. Третий блок планируется запустить через восемь лет, отмечает агентство. Общий объем выработки электроэнергии на этих двух блоках составит 2,1 тыс. мегаватт.

Благодаря этим двум новым блокам АЭС "Бушер" Иран значительно увеличит производство электроэнергии, подчеркивает Мехр.

1ар аг

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