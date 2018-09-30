Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 30 сентября 2018 г. 18:02 30.09.2018 - 18:02

Лондон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Тяжелогруженый корабль-гигант, контейнеровоз "Спарта-3" российской компании "Оборонлогистика" в воскресенье вечером прибыл на базу ВМФ РФ в сирийском порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.

Он пришел в Сирию вслед за решением России поставить ей зенитные ракетные комплексы С-300.

По данным телеканала "Звезда", контейнеровоз "Спарта-3" является одним из трех крупнейших снабженцев российской военной группировки в Сирии. По своей длине он больше футбольного поля. На борт судно берет 450 контейнеров, грузоподъемность каждого - 22 т.

Как сообщалось, на фоне решения России поставить в Сирию зенитные ракетные комплексы С-300, за последние три дня, по меньшей мере, три тяжелых военно-транспортных самолета Воздушно-космических сил России Ан-124-100 "Руслан" также совершили рейсы на авиабазу Хмеймим.

Кроме того, в настоящее время на российскую базу в Тартусе идет большой десантный корабль Черноморского флота "Николай Фильченков".

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам выступления на заседании Генассамблеи ООН сообщил, что поставка ракетных зенитных комплексов С-300 в Сирию уже началась.

В понедельник Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитные ракетные комплексы С-300.

Это заявление о поставках ЗРК С-300 в Сирию последовало после того, как вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, в результате чего погибли все 15 военнослужащих, находившихся на его борту. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие авиаудары по целям в Сирии.

По сведениям западных авиационных ресурсов, в последние дни военно-транспортная авиация ВКС РФ регулярно совершает рейсы из России на авиабазу Хмеймим. По данным газеты "Известия", в понедельник на авиабазу Хмеймим самолетами Ил-76 были доставлены комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

С.Шойгу заявил, что в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

1нв аг

Neuer Inhalt Horizontal Line