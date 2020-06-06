Этот контент был опубликован 6 июня 2020 г. 23:00

*** В связи с пандемией COVID-19 учения будут проходить исключительно на море

Лондон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - В акватории Балтийского моря в воскресенье начнутся ежегодные военно-морские учения НАТО BALTOPS, в которых будет задействовано не менее 29 кораблей, 29 самолетов и вертолетов, сообщает Европейское командование вооруженных сил США.

В них примут участие около трех тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО: Канады, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Испании, Турции, Великобритании и США, а также двух партнеров альянса: Швеции и Финляндии.

Помимо прочего, в учениях, которые продлятся до 16 июня, будут задействованы зашедшие в Балтику две оперативные корабельные группировки альянса - Первая постоянная военно-морская группа НАТО и Первая постоянная минно-тральная группа НАТО.

Корабли и авиация будут отрабатывать задачи противолодочной и противовоздушной обороны, противоминной борьбы, а также организации морской блокады.

"Учения будут способствовать повышению гибкости и взаимодействия между союзниками и партнерами для укрепления потенциала совместного реагирования, а также продемонстрируют международную решимость обеспечивать стабильность в регионе Балтийского моря, а при необходимости и защищать его", - отметили американские военные.

При этом, как сообщает Европейское командование вооруженных сил США, в целях обеспечения безопасности и здоровья задействованных военнослужащих в связи с пандемией Covid-19 учения будут проходить исключительно на море, наземных операций не предусматривается.

Впервые ежегодные учения BALTOPS начали проводиться в регионе Балтийского моря в 1972 году в разгар холодной войны. Как заявляет Европейское командование ВС США, они являются "наглядной демонстрацией приверженности НАТО поддержанию мира и безопасности в регионе путем подготовки сил, которые способные быстро реагировать в кризисных ситуациях".

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