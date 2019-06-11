Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 16:45

Варшава. 11 июня. ИНТЕРФАКС - До 24 человек увеличилось количество жертв столкновения туристического прогулочного катера с круизным судном на Дунае в центре Будапешта, которое произошло в конце мая, сообщает во вторник венгерская полиция.

По ее данным, после подъема катера с его борта извлечено еще четыре тела. Столько же до сих пор числятся пропавшими без вести после инцидента, который произошел две недели назад.

"Вероятно, тела одного ребенка, капитана и еще двоих пассажиров были извлечены сегодня", - сообщил журналистам представитель столичной полиции Кристоф Галь.

По его словам, "процесс идентификации продолжается".

Прогулочный катер "Русалка" затонул 29 мая на Дунае в Будапеште в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии после столкновения с теплоходом Viking Sygin. На его борту находились 35 человек - 33 туриста из Южной Кореи и двое членов экипажа.

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