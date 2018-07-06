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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 13:11 06.07.2018 - 13:11

Гонконг. 6 июля. ИНТЕРФАКС - На борту потерпевшего крушение вблизи таиландского острова Пхукет находился как минимум один россиянин, сообщает в пятницу газета "Бангкок пост".

"На борту "Феникса", утонувшего у берегов Пхукета, среди туристов, большинстко из которых - китайцы, находился как минимум один россиянин, в возрасте около 30 лет", - сообщает газета в своем Twitter, ссылаясь на департамент по коммуникациям острова Пхукет.

Газета отмечает, что судьба этого россиянина остается неизвестной.

Ранее таиландская газета "Нейшн" сообщила, что в результате крушения судна "Феникс" погибли как минимум 40 человек, еще 16 человек числятся пропавшими без вести. Всего на борту судна находились 105 человек. В то же время, "Бангкок пост" сообщает о 10 погибших и 58 пропавших без вести. Агентство "Ассошиэйтед пресс" сообщает о 21 погибшем и 35 пропавших без вести.

Судно "Феникс" отправилось в рейс, несмотря на предупреждения о плохих погодных условиях, и попало в сильный шторм.

В четверг у берегов Пхукета произошло сразу несколько инцидентов. Так, перевернулись "Феникс"и еще одно судно - "Тай тунайт" - с китайскими и европейскими туристами на борту, а также водный мотоцикл, на котором катались двое граждан России.

В последних двух случаях все были спасены.

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