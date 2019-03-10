*** Авиакомпания совместно с Boeing проведет расследование причин аварии

*** Ethiopian Airlines связалась с родственниками погибших

Лондон. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Граждане 35 государств присутствовали на борту потерпевшего крушение самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, направлявшегося из Аддис-Абебы в Найроби, сообщила в воскресенье авиакомпания в своем аккаунте в Twitter.

По данным Ethiopian Airlines, больше всего погибло граждан Кении - 32 человека, 18 граждан Канады, девять - Эфиопии, по восемь граждан КНР, Италии и США, по семь - Франции и Великобритании, шесть египтян, пять граждан ФРГ, по четыре гражданина Индии и Словакии, по три - Австрии, России и Швеции, по два - Испании, Израиля, Марокко и Польши.

По одному человеку погибли из Бельгии, Джибути, Индонезии, Ирландии, Мозамбика, Норвегии, Руанды, Саудовской Аравии, Сомали, Сербии, Того, Уганды, Йемена, Непала, Нигерии, а также один человек с паспортом ООН, его гражданство предстоит выяснять.

Авиакомпания обязалась провести совместное с Boeing расследование для установления причины крушения самолета.

"Пока рано говорить о причинах аварии и для их установления будет проведено расследование при участии всех заинтересованных сторон, включая производителя самолета Boeing, управления гражданской авиации Эфиопии и других международных организаций", - говорится в сообщении авиакомпании.

"Ethiopian Airlines уже связалась с семьями жертв, чтобы проинформировать их об этой трагической катастрофе. Как только личности погибших будут установлены, их тела будут переданы их семьям и близким", - говорится в сообщении

Самолета авиакомпании Ethiopian Airlines с 157 людьми на борту, в том числе восемь членов экипажа, потерпел крушение в воскресенье недалеко от эфиопского города Дебре-Зейт. Ни один из людей, находившихся на борту, не выжил. В посольстве РФ в Эфиопии подтвердили, что на борту ее авиалайнера ET302 находились трое граждан России: Александра Полякова, Александр Поляков, Сергей Вяликов.

Российская дипмиссия обнародовала номер телефона для экстренной связи: +251953453463

1кю яч

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