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Этот контент был опубликован 19 мая 2018 г. 2:53 19.05.2018 - 02:53

*** 108 из них, по последним данным, погибли

Мадрид. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Мексиканская авиакомпания Global Air объявила, что на борту ее самолета, разбившегося близ Гаваны, находилось 110 пассажиров и членов экипажа, сообщают кубинские СМИ.

По данным этой авиакомпании, также известной как Damojh, речь идёт о 104 пассажирах и шести мексиканских членах экипажа. Как сообщалось, среди пассажиров пять иностранцев. Остальные - граждане Кубы. Согласно последним данным, двое из погибших - граждане Аргентины.

Самолёт был арендован у мексиканской авиакомпании кубинской Cubana de Aviacion и выполнял внутренний рейс.

Согласно информации кубинской газеты "Гранма", из всех находившихся на борту людей в живых сейчас остаются только две женщины. Они были доставлены в больницу в Гаване в тяжелом состоянии. Ещё одна госпитализированная пострадавшая скончалась от полученных травм. Таким образом, согласно имеющимся данным, авиакатастрофа унесла жизни 108 человек.

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