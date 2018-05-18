Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 20:43 18.05.2018 - 20:43

*** Трое выживших находятся в критическом состоянии - источник АП

(расширенная версия)

Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - На борту потерпевшего крушения в Гаване самолета могли находиться 113 человек, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на данные кубинских властей.

По данным лидера Кубы Мигеля Диаса-Канеля, помимо 104 пассажиров на борту находились девять членов экипажа. По поступавшим ранее данным, члены экипажа являются иностранцами.

Кроме того, агентство "Ассошиэйтед пресс" сообщает, что очевидцы трагедии видели, как в кареты скорой помощи грузили выживших. По данным источника АП, речь идет о троих выживших, находящихся в критическом состоянии.

Официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет.

В то же время, кубинская газета "Ганма" на своем сайте подтверждает данные о трех выживших. По информации издания, этих людей уже доставили в больницы в Гаване.

Самолет разбился в сельской местности. Неподалеку от него находится здание школы.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти.

Согласно информации кубинского государственного телевидения, самолет выполнял внутренний рейс в город Ольгин.

В районе аэропорта видно облако дыма. К месту происшествия прибыли пожарные, медики и полиция. В настоящее время пожарные стремятся потушить пламя.

Согласно фотографиям, появившимся в соцсетях, место катастрофы видно с территории аэропорта. Фюзеляж, судя по снимкам, не распался при падении. В районе его задней части виден огонь и облако черного дыма.

На месте происшествия находятся лидер Кубы М.Канель Бермудес и другие высокопоставленные руководители.

во

Neuer Inhalt Horizontal Line