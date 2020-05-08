Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 10:10

Женева. 8 мая. ИНТЕРФАКС - На реализацию обновленного стратегического плана по подготовке и реагированию на распространение коронавируса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) потребуются $1,7 млрд, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"По нашим оценкам, потребуются $1,7 млрд при существующем дефиците финансирования в размере $1,3 млрд", - отметил он.

По словам главы ВОЗ, обновленный план сфокусирован на ресурсах, которые требуются организации для своих операций до конца 2020 года.

План предусматривает глобальную и региональную координацию в борьбе с COVID-19 в таких сферах, как цепочки поставок, техническая поддержка правительствам, планирование поставок терапевтических препаратов и вакцины, сказал Гебрейесус.

1ак вс ав

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