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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 15:36 15.10.2018 - 15:36

Берлин. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Спецоперация по освобождению заложника на вокзале в Кельне завершена, сообщил "Интерфаксу" представитель полиции города.

"Операция закончена. Заложница освобождена", - сказал он.

По словам собеседника агентства, "захватчику и заложнице в настоящее время оказывается медицинская помощь".

Представитель полиции пока не сообщил других деталей происшествия.

Как сообщалось, в аптеке на вокзале в Кельне была захвачена женщина. Информация о ЧП поступила в правоохранительные органы примерно в 12:45 (13:45 мск).

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