На вокзале Кельна освобождена заложница - полиция
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Берлин. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Спецоперация по освобождению заложника на вокзале в Кельне завершена, сообщил "Интерфаксу" представитель полиции города.
"Операция закончена. Заложница освобождена", - сказал он.
По словам собеседника агентства, "захватчику и заложнице в настоящее время оказывается медицинская помощь".
Представитель полиции пока не сообщил других деталей происшествия.
Как сообщалось, в аптеке на вокзале в Кельне была захвачена женщина. Информация о ЧП поступила в правоохранительные органы примерно в 12:45 (13:45 мск).
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Интерфакс