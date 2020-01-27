(меняются данные о числе пассажиров, добавлен 5-й абзац)
Дубай. 27 января. ИНТЕРФАКС - Пассажирский самолет компании Ariana Afghan Airlines в понедельник потерпел крушение на востоке Афганистана в провинции Газни, сообщил телеканал 1TV со ссылкой на представителя губернатора провинции.
Представитель также заявил, что на место крушения уже отправилась команда быстрого реагирования.
В свою очередь Tolo News отметил, что самолет упал на территории, подконтрольной движению "Талибан" (запрещено в РФ).
По данным Ariana News, ссылающихся на администрацию международного аэропорта в Герате, на борту самолета находились 110 человек.
Самолет следовал по рейсу из Герата в Дели.
1ви аю