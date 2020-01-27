Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 11:29

(меняются данные о числе пассажиров, добавлен 5-й абзац)

Дубай. 27 января. ИНТЕРФАКС - Пассажирский самолет компании Ariana Afghan Airlines в понедельник потерпел крушение на востоке Афганистана в провинции Газни, сообщил телеканал 1TV со ссылкой на представителя губернатора провинции.

Представитель также заявил, что на место крушения уже отправилась команда быстрого реагирования.

В свою очередь Tolo News отметил, что самолет упал на территории, подконтрольной движению "Талибан" (запрещено в РФ).

По данным Ariana News, ссылающихся на администрацию международного аэропорта в Герате, на борту самолета находились 110 человек.

Самолет следовал по рейсу из Герата в Дели.

1ви аю

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