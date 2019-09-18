Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 17:21

Кабул. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - В городе Джалалабад на востоке Афганистана террорист произвел взрыв у входа в центр выдачи электронных паспортов, а затем несколько других боевиков ворвались в здание и открыли огонь по сотрудникам.

"По меньшей мере 10 человек были ранены и доставлены в ближайшие больницы после нападения. Правоохранительным органам удалось вывести в безопасное место 12 сотрудников центра", - сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Атаулла Хугьяни.

Начальник пресс-центра управления полиции провинции Нангархар Мубариз Атил сообщил журналистам, что сотрудники правоохранительных органов в ходе пятичасового боя ликвидировали четырех нападавших.

сн ав

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