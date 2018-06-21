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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 7:10 21.06.2018 - 07:10

Кабул. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Национальная армия Афганистана (АНА) сообщила о ликвидации 13 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) на востоке страны.

В ходе ударов, нанесенных авиацией и артиллерией по позициям террористической группировки на территории приграничных с Пакистаном районов провинций Нангархар и Кунар, на востоке страны за минувшие сутки ликвидировано 13 боевиков ДАИШ (ИГ), говорится в сообщении 201 корпуса АНА "Селаб", размещенном в четверг на сайте подразделения.

Отмечается, что антитеррористическая операции проводится в местечке Бог-Дара уезда Ачин и в местечке Тангии-Вазир уезда Хугьяни, на территории уезда Хаска-Мина провинции Нангархар, а также в местечке Дараи-Дивогул уезда Чавкай провинции Кунар.

В ходе проведения операции никто из мирных граждан и военнослужащих национальной армии не пострадал, говорится в сообщении.

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