Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 11:33

Кабул. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Начальник полиции уезда Ахмадабад афганской провинции Пактия Мохаммад Сарвар Хасанхел убит вечером 3 сентября в результате подрыва автомашины, сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря провинциальной полиции Сардара Вали Табассума.

"Инцидент произошел во вторник около 22:30, сработала магнитная мина, прикрепленная к его машине. Погиб также один из телохранителей Хасанхеля", - сообщил Табассум.

Ответственность за нападение взяла на себя группа боевиков движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

Сн пч

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