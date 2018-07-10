Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 11:04 10.07.2018 - 11:04

Гонконг. 10 июля. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 10 человек погибли и еще четверо получили ранения в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в афганском городе Джелалабаде на востоке страны, передает во вторник сингапурский телеканал "Чэннел Ньюс Эйша".

По информации телеканала, террорист взорвал себя на контрольно-пропускном пункте. При этом в результате взрыва загорелись находившиеся поблизости автомобили.

Отмечается, что среди погибших есть два сотрудника главного управления национальной безопасности страны.

Ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

1кю аю

Neuer Inhalt Horizontal Line