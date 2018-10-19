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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 10:17 19.10.2018 - 10:17

Вашингтон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Сейсмологи зафиксировали в районе Индонезии землетрясение, магнитуда которого составила 5,4, сообщили в пятницу в Геологической службе США. Эпицентр землетрясения находился в 164 км к западу от населенного пункта Абепура на севере острова Новая Гвинея. Очаг землетрясения залегал на глубине 57,6 км. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась. 1тэ аю Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс