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Вашингтон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Сейсмологи зафиксировали в районе Индонезии землетрясение, магнитуда которого составила 5,4, сообщили в пятницу в Геологической службе США.

Эпицентр землетрясения находился в 164 км к западу от населенного пункта Абепура на севере острова Новая Гвинея. Очаг землетрясения залегал на глубине 57,6 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

1тэ аю

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Интерфакс