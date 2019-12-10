Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 18:14

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - В повестке встреч президента Дональда Трампа и госсекретаря США Майкла Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым будут стоять вопросы контроля над вооружениями, а также обсуждение конфликтов в Сирии и на Украине, информирует во вторник Associated Press.

Накануне Помпео в интервью американскому телеканалу One America News Network сообщил о намерении поднять при встрече с Лавровым вопрос контроля над вооружениями, к которому, по его мнению, должен быть привлечен и Китай.

AP отмечает, что встречи, однако, могут быть омрачены процедурой импичмента, которая набирает обороты.

"Мы выбрали эту дату не для того, чтобы она совпадала с процессом на Капитолийской холме (место заседания Конгресса США - ИФ), но мы не можем допустить, чтобы паясничество, которое происходит там, повлияло на нашу работу", - сказал Помпео.

Ранее во вторник сообщалось, что Трамп встретится с Лавровым 10 декабря днем. Это следует из опубликованного Белым домом расписания президента США.

Согласно расписанию, встреча состоится в Овальном кабинете в 14:30 (22:30 мск).

Встреча пройдет в закрытом режиме, уточняет администрация президента США.

1ка ар бп

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