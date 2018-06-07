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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 18:51 07.06.2018 - 18:51

Брюссель. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что министры обороны стран-членов альянса согласовали планы создать два новых командования в структуре НАТО.

"Мы также согласились на то, что наша новое совместное командование для Атлантики будет базироваться в Норфолке, штат Вирджиния, США; а новое командование по обеспечению будет находиться в Ульме, Германия ", - сказал он во время пресс-конференции в Брюсселе.

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