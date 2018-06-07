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Брюссель. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что министры обороны стран-членов альянса согласовали планы создать два новых командования в структуре НАТО.

"Мы также согласились на то, что наша новое совместное командование для Атлантики будет базироваться в Норфолке, штат Вирджиния, США; а новое командование по обеспечению будет находиться в Ульме, Германия ", - сказал он во время пресс-конференции в Брюсселе.

Он пояснил, что создание этих командований будет способствовать усилению НАТО в Атлантическом океане и в Европе.

Также Й.Столтенберг заявил, что были согласованы планы усилить новые командные структуры более чем 1,2 тыс. человек персонала.

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Интерфакс