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Брюссель. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что министры обороны стран-членов альянса утвердили план повышения оперативной готовности вооруженных сил НАТО.

"Министры также одобрили инициативу о повышении оперативной готовности. Она не предполагает увеличения контингента вооруженных сил, а повышение готовности сил, которыми мы располагаем", - сказал генсек альянса.

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Интерфакс