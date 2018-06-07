Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 19:12 07.06.2018 - 19:12

Брюссель. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что министры обороны стран-членов альянса утвердили план повышения оперативной готовности вооруженных сил НАТО. "Министры также одобрили инициативу о повышении оперативной готовности. Она не предполагает увеличения контингента вооруженных сил, а повышение готовности сил, которыми мы располагаем", - сказал генсек альянса. ПОСЛЕДУЕТ 1кю ар де Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс