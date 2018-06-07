На встрече министров обороны стран НАТО утвержден план повышения оперативной готовности вооруженных сил НАТО - Столтенберг
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Брюссель. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что министры обороны стран-членов альянса утвердили план повышения оперативной готовности вооруженных сил НАТО.
"Министры также одобрили инициативу о повышении оперативной готовности. Она не предполагает увеличения контингента вооруженных сил, а повышение готовности сил, которыми мы располагаем", - сказал генсек альянса.
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Интерфакс