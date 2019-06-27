Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 18:33

Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - На переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке отводится в пятницу не более 90 минут, следует из расписания пребывания Трампа на саммите, обнародованного Белым домом.

Встреча лидеров двух государств начнется в 14:00 по местному времени (8:00 мск).

Перед встречей с Путиным Трамп будет участвовать в рабочем обеде, за которым будут обсуждаться вопросы глобальной экономики. По завершении переговоров с Путиным Трамп отправится на встречу с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Трамп ранее заявил, что рассчитывает на продуктивный разговор с президентом РФ на саммите G20 в Осаке. "У меня будет очень хороший разговор с (Путиным - ИФ)", - сказал Трамп в среду, отвечая на вопрос журналистки CNN у Белого дома прежде, отправиться на саммит.

"То, о чем я буду говорить, не ваше дело", - заявил Трамп в ответ на вопрос, намерен ли он затронуть в разговоре с Путиным тему возможного вмешательства РФ в выборы США 2020 года.

Ранее сообщалось, что лидеры США и России во время двусторонней встречи на саммите G20 в Осаке обсудят вопросы региональной безопасности, включая Иран, Украину, Сирию, Ближний Восток, контроль над вооружениями и улучшение двусторонних отношений.

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