Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 21 октября 2018 г. 10:15 21.10.2018 - 10:15

Дубай. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Не менее 11 мирных жителей стали жертвами взрыва бомбы, которая была заложена возле дороги в провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает в воскресенье агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным администрации провинции Нангархар, среди погибших - шесть детей.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял. Однако, отмечает АП, в Нангархаре активно действуют как боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ), так и группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

АП отмечает, что инцидент произошел во второй день выборов в нижнюю палату афганского парламента. Выборы проходили накануне, однако власти в итоге их продлили - из-за технических проблем и серии атак в субботу, которые унесли жизни более 40 человек.

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер