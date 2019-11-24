Этот контент был опубликован 24 ноября 2019 г. 11:31

Брюссель. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Выборы в советы 18 округов Гонконга проходят в воскресенье в условиях рекордной активности избирателей, сообщают западные СМИ.

По данным СМИ, при 4,13 млн зарегистрированных избирателей в Гонконге явка после полудня по местному времени (после 7:00 мск) достигла 47,26%, побив рекорд 2015 года - 47,01%.

Между тем, до закрытия избирательных участков остается еще несколько часов.

Жители Гонконга выбирают 452 человека в советы округов. СМИ отмечают, что выборы в эти органы власти, занимающимися такими повседневными делами как общественный транспорт или уборка мусора, обычно не привлекают большого внимания. Однако на этот раз, напоминают СМИ, выборам предшествовали несколько месяцев масштабных беспорядков в Гонконге.

Ранее западные наблюдатели прогнозировали активное участие в выборах в Гонконге кандидатов от продемократических сил.

В свою очередь глава гонконгской полиции Дэн Бинцян заявлял, что силы правопорядка будут самым решительным образом пресекать любые акты насилия в ходе выборов в воскресенье.

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

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