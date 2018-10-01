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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 10:09 01.10.2018 - 10:09

Дубай. 1 октября. ИНТЕРФАКС - В Иракском Курдистане продолжается подсчет голосов на парламентских выборов, и, согласно предварительным данным, побеждает возглавляемая экс-президентом региона Масудом Барзани "Демократическая партия Курдистана" (ДПК), сообщает телеканал "Рудау".

Избирательные участки в четырех провинциях Иракского Курдистана закрылись вечером 30 сентября. Согласно данным телеканала "Курдистан 24", явка на выборах составила 57%.

В действующем парламенте крупнейшей политической партией является ДПК, у которой 38 мандата. У главной оппозиционной партии - Движения за перемены "Горан" - 24 места в парламенте.

25 сентября 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о самоопределении, более 90% его участников высказались в пользу отделения от Ирака. Официальные власти Багдада не признали результаты референдума и настаивают на территориальной целостности страны.

16 октября того же года иракские войска вошли на территорию провинции Киркук, взяв под контроль ключевые объекты инфраструктуры и нефтяные месторождения. Курдские вооруженные формирования покинули город Киркук после появления столице региона иракских войск. В ноябре президент Иракского Курдистана М.Барзани ушел в отставку.

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