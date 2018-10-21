На выборах в Иракском Курдистане победу одержала "Демпартия" Масуда Барзани - СМИ
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Дубай. 21 октября. ИНТЕРФАКС - На парламентских выборах 30 сентября в Иракском Курдистане победила возглавляемая экс-президентом региона Масудом Барзани "Демократическая партия Курдистана" (ДПК), сообщает телеканал "Рудау" со ссылкой на официальные данные избирательной комиссии.
ДПК получила около 688 тыс. голосов и, таким образом, завоевала 45 мест в 111-местном парламенте. Тем не менее, уточняет "Рудау" для получения абсолютного большинства в парламенте ДПК не хватило 12 мест.
На втором месте - "Патриотический союз Курдистана" при 21 мандате. На третьем месте оказалась главная оппозиционная партия - Движение за перемены "Горан": у нее 186 тыс. голосов и 12 мест. При этом в предыдущем составе парламента "Горан" имела 24 места.
В свою очередь, агентство "Ассошиэйтед пресс" напоминает, что ДПК стояла за организацией прошлогоднего референдума о самоопределении региона.
25 сентября 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о самоопределении, более 90% его участников высказались в пользу отделения от Ирака. Официальные власти Багдада не признали результаты референдума и настаивают на территориальной целостности страны.
16 октября того же года иракские войска вошли на территорию провинции Киркук, взяв под контроль ключевые объекты инфраструктуры и нефтяные месторождения. Курдские вооруженные формирования покинули город Киркук после появления столице региона иракских войск. В ноябре президент Иракского Курдистана М.Барзани ушел в отставку.
1аю аг
Интерфакс