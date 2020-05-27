Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 15:24

Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен допускать голосования по почте на выборах, так как будет невозможно гарантировать их честность.

"Мы не можем допустить, чтобы в нашей стране укоренилось голосование по почт в больших масштабах. Ведь при таком голосовании все получат возможность жульничать, подделывать или похищать бюллетени", - написал он в среду в своем твиттере.

По мнению Трампа, таким образом, при массовом голосовании по почте "выиграет тот, кто будет больше всего жульничать".

Днем ранее он пояснил, что ничего не имеет против, если те американцы, которые по уважительным причинам не могут явиться на избирательный участок, отправят свой бюллетень по почте.

Эта тема стала актуальной в свете пандемии коронавируса COVID-19. В США активно обсуждается идея организации голосования по почте на выборах президента в ноябре 2020 года, если к тому времени в стране все еще будут случаи заражения этим вирусом.

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