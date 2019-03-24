Этот контент был опубликован 24 марта 2019 г. 16:21

Гонконг. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Сторонники военных из партии Паланг Прачарат лидируют на парламентских выборах в Таиланде, сообщает в воскресенье избирательная комиссия страны.

Ведомство отмечает, что пока подсчитано 89% бюллетеней.

По данным комиссии, партия Паланг Прачарат заручается поддержкой не менее 7 млн избирателей, в то время как их основные соперники партия Пхеу Тай получает не менее 6,6 млн голосов избирателей.

Явка на выборах составила 80%, отмечают в избирательной комиссии.

Первые за восемь лет парламентские выборы прошли в воскресенье в Таиланде.

В выборах могли принять участие 51,4 млн таиландцев, имеющих право голоса. Они должны выбрать 500 депутатов нижней палаты парламента Таиланда, которые на первом заседании изберут нового главу правительства и членов кабинета.

Сейчас пост премьера занимает генерал Прают Чан-Оча, который пришел к власти в результате военного переворота в 2014 году.

1ар аг

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