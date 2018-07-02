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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 4:10 02.07.2018 - 04:10

Мадрид. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Андрес Мануэль Лопес Обрадор - лидер альянса левых сил "Вместе сотворим историю" - победил на президентских выборах в Мексике после того, как поражение признали три других кандидата на пост главы государства, сообщают СМИ из мексиканской столицы.

Последним победу Л.Обрадора признал кандидат от коалиции "Гражданский фронт за Мексику" Рикардо Анайя, который был ближайшим преследователем победителя.

Р.Анайя заявил своим сторонникам, что признает победу Л.Обрадора, уже побеседовал с ним, и пожелал успехов в работе на благо страны.

Ранее о своем поражении на выборах объявили Хосе Антонио Мид и Хайме Родригес Кальдерон.

Ожидается, что первые официальные данные будут оглашены в 23:00 местного времени (07:00 мск), в то время как окончательные могут появиться в течение трех последующих дней.

Всеобщие выборы прошли в Мексике в воскресенье. На них избирались президент страны, депутаты парламента, губернаторы ряда мексиканках штатов и мэры ряда городов.

1гк тг

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