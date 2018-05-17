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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 19:10 17.05.2018 - 19:10

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Действующий вулкан Килауэа, находящийся на входящем в состав Гавайских островов Большом острове, начал извергаться, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным агентства, произошел выброс пепла из вулкана на высоту примерно 9 тыс. метров. Помимо этого, лава уничтожила около 26 домов и 10 других зданий, которые находятся близ вулкана.

Ранее сообщалось, что из расположенных в непосредственной близости от вулкана районов были эвакуированы более 2 тыс. человек. Геологическая служба США предупредила о максимальном - "красном" - уровне опасности для пролета самолетов из-за выбросов пепла и густого смога.

Вулкан проявляет повышенную сейсмическую активность с начала мая. Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов в мире. Высота вулкана составляет 1247 метров над уровнем моря.

Тэ эф др

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