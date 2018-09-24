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Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Общеполитическая дискуссия в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стартует во вторник в Нью-Йорке.

Общие прения с участием мировых лидеров продолжатся до 1 октября. В повестку на эти дни включены более 150 вопросов международного и регионального характера.

Во вторник "на полях" Генассамблеи ожидается выступление американского президента Дональда Трампа. Ранее СМИ сообщали, что главной темой его выступления станет вопрос о пересмотре принципов международной торговли.

Отмечалось, что "на полях" саммита американский лидер может провести встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Кроме того, к ГА ООН приурочен ряд других мероприятий. В частности, запланировано проведение заседаний Совбеза Организации по Ирану и по КНДР.

Россию на ГА ООН представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Работа 73-й сессии ГА ООН началась 18 сентября, ее тема - "Сделать Организацию Объединенных Наций значимой для всех: глобальное лидерство и общая ответственность в интересах построения мирного, справедливого и самодостаточного общества во всех странах". Председательствует на сессии ГА ООН министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.

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Интерфакс