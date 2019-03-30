Этот контент был опубликован 30 марта 2019 г. 16:11

Иерусалим. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Столкновения с израильскими военными на границе сектора Газа привели к гибели двух палестинцев, а еще 112 получили ранения, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на данные палестинской стороны.

Оба погибших - молодые жители Газы: их возраст - 17 и 20 лет.

Кроме того, за несколько часов до старта протестов военные застрелили палестинца как раз в районе границы сектора Газа.

Изначально израильская армия сообщала, что порядка 40 тыс. палестинцев собрались в субботу близ границы сектора Газа, чтобы отметить первую годовщину серии непрерывных акций протеста против Израиля. Однако к вечеру число демонстрантов существенно снизилось: в настоящее время их насчитывается около 19 тыс. человек. В основном они держатся на отдалении от пограничных заграждений.

В демонстрации приняли участие руководители Газы. В частности, это мероприятие посетил лидер контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Исмаил Хания.

Армия обороны Израиля, в свою очередь, распространила в Twitter видеоролик, на котором видны, как демонстранты бросают, судя по всему, емкости с зажигательной смесью в сторону границы.

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