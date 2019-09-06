Дубай. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Ирак открыл КПП "Хосрави" на границе с Ираном для того, чтобы оказать содействие паломникам, направляющимся в священный для мусульман-шиитов иракский город Кербелу на ритуал Арбаин, который совершается в ознаменование мученичества имама Хусейна.
В церемонии открытия КПП, расположенного на границе с провинцией Керманшах на западе Ирана, приняли участие главы МВД двух стран - Ирана Абдолреза Рахмани Фазли и Ирака Ясин вль-Ясри.
КПП "Хосрави" был закрыт на протяжении многих лет из соображений безопасности. Соглашение о его открытии перед Арбаином было подписано министрами внутренних дел двух стран в августе.
Ежегодно на ритуалы, связанные с Арбаином, в Кербелу стекаются десятки миллионов паломников, подавляющее большинство из которых мусульмане-шииты.
Из Ирана в дни Арбаина в Кербелу прибывает не менее двух миллионов паломников, отмечает телеканал.
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