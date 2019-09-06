Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 20:02

Иерусалим. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Не менее двух человек погибли, более 60 получили ранения и травмы в пятницу в результате действий армии обороны Израиля, которая пресекала протесты палестинцев в нескольких точках на границе сектора Газа с Израилем, сообщает израильское издание "Джерузалем пост".

"Выступления 6,2 тыс. манифестантов, которые собрались в нескольких местах вдоль пограничного ограждения сектора Газы и Израиля, сопровождались насилием - манифестанты пытались перебрасывать через заграждение самодельные взрывные устройства, гранаты и бутылки с зажигательной смесью в сторону сил ЦАХАЛ", - сообщил представитель армии обороны Израиля, отметив, что некоторые палестинцы пытались перелезть через барьер.

Еженедельные протесты палестинцев у сектора Газа с Израилем продолжаются уже 73-ю пятницу подряд, напоминает "Джерузалем пост".

1ви ар

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