Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 19:40

Мадрид. 24 июня. ИНТЕРФАКС - На границе Мексики с США размещены около 15 тыс. мексиканских военнослужащих, в задачу которым поставлено сдерживание потоков нелегалов из Центральной Америки, пытающихся пробраться в США, сообщил журналистам в понедельник командующий мексиканской армией Луис Сандоваль.

По его словам, "в северной части страны размещены подразделения Национальной гвардии и армии - всего почти 15 тыс. человек".

В начале июня президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике введением новых пошлин до тех пор, пока Мехико не решит проблему сдерживания нелегалов. В начале июня Трамп заявил, что отказывается от этой идеи, так как достиг с этой страной соглашения по борьбе с нелегальной иммиграцией.

Трамп пояснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам".

По словам президента, такие меры позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, следующих через территорию Мексики в США.

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