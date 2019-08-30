Брюссель. 30 августа. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 500 нелегалов прибыли за один день из Турции на греческий остров Лесбос, сообщают в пятницу западные СМИ.
Ожидается, что местные власти направят их в лагерь "Мориа", где в настоящий момент уже находятся более 10 тыс. иммигрантов.
Издания отмечают, что это стало самым большим количеством прибывших на Лесбос иммигрантов с момента вступления в силу договора между ЕС и Турцией о беженцах в 2016 году.
Соглашение было заключено с целью сдерживания наплыва беженцев в страны ЕС. Таким образом, все нелегалы, которые после 20 марта 2016 года добрались с территории Турции до Греции, должны быть отправлены обратно.
1тэ ар