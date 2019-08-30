Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 9:07

Брюссель. 30 августа. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 500 нелегалов прибыли за один день из Турции на греческий остров Лесбос, сообщают в пятницу западные СМИ.

Ожидается, что местные власти направят их в лагерь "Мориа", где в настоящий момент уже находятся более 10 тыс. иммигрантов.

Издания отмечают, что это стало самым большим количеством прибывших на Лесбос иммигрантов с момента вступления в силу договора между ЕС и Турцией о беженцах в 2016 году.

Соглашение было заключено с целью сдерживания наплыва беженцев в страны ЕС. Таким образом, все нелегалы, которые после 20 марта 2016 года добрались с территории Турции до Греции, должны быть отправлены обратно.

1тэ ар

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