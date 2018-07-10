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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 17:42 10.07.2018 - 17:42

Лондон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Официальный Лондон выражает надежду на то, что президент США Дональд Трамп составит позитивное впечатление о Великобритании по итогам своего визита, сообщает во вторник телеканал "Скай-ньюс" со ссылкой на представителя премьера Британии.

Отвечая на вопрос журналиста, согласна ли премьер-министр Британии Тереза Мэй с точкой зрения Д.Трампа о том, что Великобритания находится в состоянии нестабильности, в том числе, из-за ситуации с Brexit, представитель Даунинг-стрит сообщил, что "она надеется на то, что у Д.Трампа останутся положительные впечатления от Британии после этого визита".

При этом представитель не уточнил, согласна ли Т.Мэй с этим мнением президента США.

Поездка Д.Трампа в Великобританию запланирована на конец этой недели, ожидается, что она продлится несколько дней.

Ранее во вторник американский лидер заявил, что в Великобритании проводить переговоры будет сложно.

Д.Трамп во время своего визита в Великобританию проведет только одну ночь в Лондоне, где он остановится в официальной резиденции посла США в Ридженс-парк.

С королевой Елизаветой II президент США Д.Трамп планирует встретиться в Виндзорском замке в графстве Беркшир, а премьер Британии Т.Мэй примет его и его супругу Меланию в Бленхеймском дворце в графстве Оксфордшир.

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