Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 11:48

Лондон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отвергла слова журналистки, которая заявила, что он 20 лет назад схватил ее за ногу во время обеда, сообщает в понедельник телеканал Sky News.

"Это утверждение не соответствует действительности", - сказал официальный представитель Даунинг-стрит.

Ранее в колонке для газеты The Sunday Times журналистка Шарлотта Эдвардс заявила, что Джонсон трогал ее за ногу во время обеда, проходившего в офисе журнала The Spectator, главным редактором которого Джонсон стал в 1999 году. По словам Эдвардс инцидент произошел вскоре после того, как Джонсон занял должность главного редактора.

"Я сижу справа от Джонсона. Слева от него - молодая женщина, которую я знаю. Нам подливают вина, мы пьем. Под столом я чувствую руку Джонсона у себя на ноге. Он сжимает ее", - написала журналистка.

По словам журналистки, после обеда она сообщила о том, что сделал Джонсон, другой женщине - сидевшей на обеде слева от него. Та в ответ сообщила, что Джонсон так же поступил и с ней.

В ответ на заявление Даунинг-стрит журналистка Эдвардс сказала Sky News: "Если премьер-министр не помнит об этом инциденте, очевидно, что у меня память лучше, чем у него".

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид после заявления журналистки заявил, что он полностью доверяет Джонсону и его словам о том, что журналистка говорит неправду.

Обвинения журналистки появились в то время, когда Консервативная партия, которую возглавляет Джонсон, проводит ежегодную конференцию в Манчестере. На этой конференции Джонсон пытается сплотить свою партию под слоганом "Разберемся с Brexit", отмечает агентство Associated Press.

Джонсон неоднократно заявлял, что он намерен сделать так, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, как было запланировано. Подобные личные обвинения отвлекают внимание от цели Джонсона, отмечает Associated Press.

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